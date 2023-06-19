الصبر نفد.. دعوات في ألمانيا لحل الاتحاد الأوروبي

دعا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، إلى حل منظم للاتحاد الأوروبي، وفقًا لمسودة وثيقة قدمها الحزب قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قال الحزب في مسودة الوثيقة التي قدمتها اللجنة الفيدرالية: "صبرنا مع الاتحاد الأوروبي قد نفد. لذلك، نحن نسعى جاهدين لحل منظم للاتحاد الأوروبي وإنشاء مجموعة مصالح اقتصادية أوروبية جديدة، اتحاد الدول الأوروبية".

ووفقا للوثيقة، فقد ابتعد الاتحاد الأوروبي والنخب العالمية منذ فترة طويلة عن الأفكار الأصلية للآباء المؤسسين للمجتمع الأوروبي، مما جعل الاتحاد الأوروبي "هيكلًا غير ديمقراطي" يجتذب المزيد والمزيد من العنف و "يدير من قبل بيروقراطية غير منضبطة".

بالإضافة إلى ذلك، يريد حزب البديل من أجل ألمانيا، تحقيق حل البرلمان الأوروبي ومعارضة المزيد من القيود على السيادة الوطنية لصالح الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوثيقة، فإن القرار الخاص بدخول ألمانيا إلى المجموعة الأوروبية الجديدة، الذي تم إنشاؤه بدلاً من التوحيد، يجب أن يُتخذ فقط في استفتاء وطني.