أفشة يوجه رسالة جديدة: الخوف من اللي بعد كدا

نشر مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر "أفشة"، في الفيديو وهو يرقص لحظة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلق أفشة علي الفيديو "حب الاهلي وجمهوره في الدم، والخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كدا".

وكان كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وأكد “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “من الآخر”، أن عقد أفشة مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق بدءا من يناير المقبل.

وأضاف "شبانة"، أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا علي الزمالك ضم أفشة في صفقة انتقال حر خاصة لأن اللاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل منتظم، ومن الواضح عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني للفريق به.