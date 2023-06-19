رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يصل الإمارات لحضور قرعة كأس العالم

وصل عصر اليوم إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الإتحادين المصري والعربي للميني فوتبول (كرة القدم المصغرة) أحمد سمير سليمان لحضور حفل قرعة كأس العالم للميني فوتبول الذي سيقام غدا "الثلاثاء" وستحتضن إماراة رأس الخيمة فعاليات بطولة كأس العالم في الفترة من 26 أكتوبر وحتي 4 نوفمبر 2023.

ويشارك في البطولة 32 دولة يتم تقسيمها إلي 8 مجموعات وتأهل منتخب مصر إلي كأس العالم بصفته بطل كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في نيجيريا.

وبدأ توافد رؤساء الإتحادات المشاركة في القرعة منذ صباح اليوم وكان أول الوصول رئيس الإتحاد الدولي للميني فوتبول فيليب جودا وسينطلق حفل القرعة غدا الثلاثاء بإماراة رأس الخيمة في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.

وأكد رئيس الإتحاد أحمد سمير أن هدفنا الرئيسي هو إسعاد الشعب المصري كما أسعدناهم بفوزنا ببطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا واعتلاء عرش إفريقيا، متمنيا دعم الإعلام للمنتخب وتوفير كافة الظروف لهذا المنتخب البطل.