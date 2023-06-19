جروح وحروق بليغة.. إصابة مسئول روسي كبير في انفجار سيارة بـ"القرم"

أعلنت السلطات المدعومة من روسيا في منطقة زابوريجيا، اليوم الإثنين، إصابة مسؤول روسي في انفجار سيارة في شبه جزيرة القرم.

وقال فلاديمير روجوف، عبر “تليجرام”، “كان فلاديمير يبيفانوف، مساعد نائب رئيس الوزراء في منطقة زابوريجيا، في السيارة مع اثنين من الركاب عندما وقع انفجار في السيارة على طريق سريع في شبه جزيرة القرم، والثلاثة أصيبوا بجروح وحروق بليغة”.

وأضاف: “في وقت مبكر من صباح اليوم انفجرت سيارة على طريق ييفباتوريا السريع في سيمفيروبول، حيث كان مساعد نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية لمنطقة زابوريجيا ومرشحًا للبرلمان عن روسيا المتحدة فلاديمير ييفانوف”.

وأشار روجوف إلى أن السبب الرسمي للانفجار لم يتم تحديده بعد.

ومع ذلك، قال إنه تم فحص اسطوانة الغاز في محطة الخدمة في سيمفيروبول يوم الأحد.