يفترس الجيش الأوكراني.. "التمساح" الروسي يثير مخاوف أمريكا

قال موقع "19FortyFive" الأمريكي، إن المروحية الروسية من طراز "كا-52" تدمر وحدات الجيش الأوكراني بشكل ناجح.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن “المروحية "التمساح" الروسية أثبتت نفسها أنها مفترس حقيقي”.

وأضاف أن مروحية "كا-52" هي مروحية هجومية مزودة بالسلاح الثقيل وقادرة على حمل عدة أطنان من الصواريخ والذخيرة.

واشار إلي أن بعض الأنواع من هذه المروحية مزودة بكاميرا الأشعة تحت الحمراء المستخدمة لتوجيهها نحو الأهداف.

واختتم: "يقوم الطيارون الروس بتكييف مهاراتهم في الصيد، في حين لا تزال مروحية مفترسا حقيقيا يجب الخوف منها في ساحة المعركة".