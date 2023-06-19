قرار عاجل من اليونان بشأن محاكمة 9 مصريين في مأساة غرق قارب المهاجرين

أجلت محكمة في جنوب اليونان، اليوم الإثنين، جلسة استماع لـ 9 مصريين متهمين بتهريب مهاجرين، في قضية غرق قارب هجرة غير شرعية، والتسبب في مقتل ما لا يقل عن 78 شخصا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أجلت المحكمة اليونانية، جلسة الاستماع للمصريين التسعة حتى يوم الثلاثاء، لتزويدهم ومحاميهم، بمهلة لمراجعة شهادات الناجين السوريين والباكستانيين التسعة، التي أدلوا بها يوم أمس الأحد.

وحسب وسائل الإعلام، يواجه المصريون الذين صرح بعض الناجين بأنهم أعضاء في عصابة التهريب، تهما بالمشاركة في منظمة إجرامية والتسبب في غرق سفينة وتعريض الأرواح للخطر.

وقالت وسائل إعلام يونانية، إن "أقارب الضحايا الذين كانوا على متن القارب تجمعوا خارج قاعة المحكمة وهتفوا بأسماء ذويهم".