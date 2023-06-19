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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة لـ كييف.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشف جندي أوكراني أسير، اليوم الاثنين، عن أحد أهم أسباب خسارة الجيش الأوكراني للدبابات، قائلا إن القوات تستخدم أسلحة حلف الناتو بشكل متهور.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية،  قال الجندي الأوكراني، إن قيادة القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة الحلف "بشكل غير منطقي".

وأضاف: "يعمل قادتنا بنظام ارمِ الدبابات في الميدان ودعها تقوم بعملها، لكن هذه ليست لعبة عالم الدبابات”.

وتابع: “رأيت استخداما غير منطقي للتكنولوجيا العسكرية في الميدان، بالرغم من معرفة قادتنا باستخدام القوات الروسية للصواريخ الموجهة المضادة للطائرات، التي دمرت بالفعل غالبية دبابات "ليوبارد" الألمانية و"برادلي" الأمريكية التي نمتلكها”.

وفي وقت سابق، قال فاسيلي لينيف، جندي أوكراني أسير، إن جنود الجيش الأوكراني في دونباس، يواجهون مشاكل في إمدادات الذخيرة والغذاء.

وقال  لينيف: "يواجه الجنود الجيش الأوكراني الذين يتمركزون مباشرة في خط المقدمة في دونباس، مشاكل في توفير الأسلحة والمياه اللازمة، وكذلك الطعام".

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وأضاف: "كانت هناك بنادق هجومية سوفيتية قديمة، لم يكن لدينا سوى قاذفة آر بي جي، ولم يكن هناك سوى قذيفتين لها، ورشاش قديم تحطم أثناء استعماله".

وأكد أن المقاتلين في الخطوط الأمامية، واجهوا مشاكل ليس فقط مع الأسلحة والذخيرة، ولكن أيضا مع الماء والغذاء.

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