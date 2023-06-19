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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعثة الجمعيات الأهلية: تسهيل إجراءات الحجاج.. ونوفر مخيمات مكيفة في عرفات

الحج
الحج

كشف أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، آخر استعدادات سفر الحجاج المصريين لأداء فريضة الحج .

 

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وقال أيمن عبد الموجود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  حجاج الجمعيات الاهلية بخير ونشهد تيسيرات في السعودية لتسهيل أداء مناسك فريضة الحج ".

 

 وأضاف أيمن عبد الموجود :" تم العلم على إنهاء إجراءات الحجاج المصريين بشكل كبير في السعودية ".

 

 وتابع أيمن عبد الموجود :"  وزيرة التضامن تتابع بشكل مستمر بعثة الحج للتأكد من توافر كافة احتياجات الحجاج المصريين ".

 

 وأكمل أيمن عبد الموجود :" يتم توفير فنادق متميزة قريبة من الحرمين ونضمن تفرغ الحاج للعبادة وتنسيق كامل مع بعثة وزارة الصحة لتوفير عيادات طبية داخل مقر إقامة الحجاج لتقديم الخدمات الطبية لمن يرغب ".

 

ولفت أيمن عبد الموجود:"  بدأنا في تفقد مخميات الحجاج في عرفات ومنى كي تكون جاهزة لاستقبال الحجاج ونوفر كافة خدمات الإقامة للحجاج في مخيمات مكيفة بالكامل".

 

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