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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته بسرطان الحنجرة.. تفاصيل دعم نقابة الموسيقيين لـ عبدالله حلمي

عبدالله حلمي
عبدالله حلمي

أكد الدكتور محمد عبدالله -المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية- على دعم النقابة، للفنان عبدالله حلمي عازف الكولة، وتقديم الرعاية الصحية له. 

وأضاف محمد عبدالله في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الإدارة الحالية لنقابة المهن الموسيقية، قررت رعاية الفنان عبدالله حلمي، طبيا، بعد معانته مع مرض السرطان. 

وكان شقيق الفنان عبدالله حلمي، أكد أن مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق -قبل تولي الفنان مصطفى كامل- أهمل ملف علاجه، وأن ما قالوه في وسائل الإعلام مجرد تصريحات كاذبة. 

 

مرض عبدالله حلمي

وقبل عام ونصف العام، كشف عصام عبد الله حلمي، نجل عازف الكولة عبد الله حلمي  تطورات الحالة الصحية لوالده وتفاصيل إجرائه عمليتين جراحتين افقدته صوته.

وقال عصام عبد الله حلمي: "منذ عام تدهورت الحالة الصحية لوالدي بسبب معاناته  لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة وكان لابد من إجراء عملية جراحية".

وتابع: "أنه أجرى عمليتين جراحتين  منذ عام الأولى كانت أخذ عينة، والثانية كانت استئصال للحنجرة".

وأَضاف:" بعد العملية فقد والدي النطق وأصبح التفاهم صعب للغاية معه، كما ان مشواره الفني انتهى مع العملية الثانية ".

وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية كانت تتواصل معنا منذ عام أثناء العمليتين، ولكن لم يحدث تواصل معهم بعد ذلك ، حيث ان حالة والدي تشهد استقرارا تارة وتدهورا تارة أخرى".

واختتم عصام عبد الله حلمي، قائلا: "بالفعل حالته النفسية سيئة بسبب فقدانه الكلام والنطق واعتزاله الفن ، ولكن نتواجد بجانبه وندعمه دائما".

 

بسبب سرطان الحنجرة.. العازف عبد الله حلمي بفرقة محمد منير يفقد صوته

فقد العازف الشهير عبد الله حلمي، الذي يعد من الأفراد الأساسيين في فرقة الكينج محمد منير، صوته نهائيا؛ بعد معاناة لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة. 

وقال الملحن أحمد طارق يحيى، إن الفنان عبد الله حلمي، فقد صوته بسبب ظروفه الصحية، وبالتالي لن يتمكن من العزف على آلته. 

وأوضح أحمد طارق يحيى في منشور له عبر فيسبوك:" اتربينا على اغاني محمد منير و كتير مننا راح حفلاته و ناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين... عبد الله حلمي. من اطيب و اشطر عازفين الكولة في الوطن العربي .. تاريخه كبييير جدا و لعب مع مطربيين كتييير جدا و في اغاني كلنا بنحبها و عمرنا ما شوفناه. و بجد دايما صوت آلته كانت دايما معايا في الهدوء و الشجن و في الفرح والخروج من اي مود كئيب.

وتابع: عم عبد الله حلمي ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية، فقد نعمة الكلام، و بالتالي العزف على آلته. قد ايه صعب ان الواحد مايعرفش يتكلم، بس الاصعب ان عمره كله اللي افناه في اتقان آلته اللي هي اكل عيشه .. يروح في لحظة منه ... انا متأكد ان دي بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها، مش نهاية لطموحه و عزيمته.

واختتم : لكن اللي طالبه منكم انكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه، وتزوروه كل اما تفتكروا و ساعدوه بشكل معنوي و غير معنوي .. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية".

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