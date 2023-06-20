حج الجمعيات الأهلية: تنسيق كامل مع السلطات السعودية للتيسير على الحجاج

طمأن الدكتور أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، الجميع على حجاج وزارة التضامن، مشيرا إلى أن الإجراءات ميسرة لإنهاء إجراءات إصدار التأشيرات للحجاج وهناك تنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى.

وقال أيمن عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، إن وزيرة التضامن الاجتماعية الدكتورة نيفين القباج تختار أفضل الأماكن للحجاج وبأسعار معقولة لأسعار الحج المتداولة فى السوق المصرى، وهناك تنسيق كامل مع بعثة وزارة الصحة المصرية، لتوفير العيادات الطبية داخل مقرات الحجاج.

وذكر أيمن عبد الموجود أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة السعودية فيما يخص متابعة الحالات المرضية ونقلها للمستشفيات السعودية بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية المصرية، ومتابعة دورية وغرفة عمليات، وكل يدلى بدلوه فيما يخص الحجاج.

وتابع أيمن عبد الموجود، :" تفقدنا المخيمات فى عرفات ومنى، لضمان توفير جميع الخدمات"، لافتا إلى أن المخيمات مكيفة وتوفير خدمة إعاشة لهم وتوفير عصائر ومياه، وتقديم وعظ وإرشاد للحجاج.