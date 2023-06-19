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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء في الصيف.. متحدث الوزارة يقدمها.. فيديو

أيمن حمزة متحدث وزارة
أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء

وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بعض النصائح للمواطنين لتقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، قائلاً "في البداية لابد من معرفة عدد الكيلوات التي تم استهلاكها وهذه الميزة موجودة في عدادات مسبقة الدفع".

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وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أننا نحتاج الى زيادة الوعي في ثقافة ترشيد الاستهلاك وهذا لا يعني عدم استهلاك المواطنين للكهرباء بشكل غير كاف ولكن لابد من استخدام الكهرباء في الاتجاهات  التي يحتاجها المواطنون بدون زيادة.

وتابع الدكتور أيمن حمزة، أن استخدام التكييفات خلال فصل الصيف يزيد من استهلاك الكهرباء عكس ما يحدث في الشتاء، مشيراً إلى أنه لابد من عمل صيانة التكييفات حتى لا تستهلك كهرباء بشكل أكبر.

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