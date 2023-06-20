عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تجنب النميمة

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

txt

4 أبراج هيخدعوك عاطفيا بسهولة .. احذر منهم

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

اليوم ستكون حياتك الرومانسية خالية من المشاكل الكبرى، سيحظى انضباطك في المكتب بالأوسمة ولكنك لن تكون جيدًا من الناحية المالية.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

ستكون علاقة حبك مستقرة إلى حد ما اليوم وخالية من السقطات، تجنب كل أنواع الحجج ولا تؤذي مشاعر حبيبك، يجب أن تكون أنت وحبيبك عاقلًا وليس حساسًا. نجاح العلاقة في الاحترام المتبادل، تأكد من وجودها في حياتك العاطفية.

برج الميزان اليوم صحيا

استيقظ مبكرًا لممارسة الرياضة أو ممارسة اليوجا، كن حساسًا تجاه الجسم واستشر الطبيب كلما شعرت بعدم الارتياح. العدوى والحساسية الطفيفة قد تزعج يومك ولكن معظم الأشياء ستكون جيدة.

برج الميزان اليوم مهنيا

تجنب النميمة في المكتب وتأكد من قيامك بالمسؤوليات الموكلة إليك دون أي تنازلات، سيتم التعرف على موقفك الدؤوب من قبل المنظمة عاجلاً.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تجنب القرارات المالية الكبرى اليوم، التمسك بخيارات الاستثمار التقليدية ، مثل الودائع الثابتة كما هو الحال اليوم ليس جيدًا للمقامرة بالمال، قد لا تتمكن من الحصول على أرباح إضافية ولكن الوضع سيتحسن خلال يوم أو يومين. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 : خلافات زوجية

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 : حل جميع مشاكلك

برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: نجاح مالي كبير

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: استثمر في العقارات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: بشرى للعزاب

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: استقرار عاطفي ومادي

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: انتبه على أطفالك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

محمد فاروق: إمام عاشور يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع للأهلي رسميا

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

حازم إمام يكشف موقف اتحاد الكرة من تأخير عقوبة «كهربا»

عائشة بن أحمد : أتقنت اللهجة الصرية لكن بقلب تونسي في الإرهاق والعصبية

العموم البريطاني يصادق على تقرير لجنة مستقلة بإدانة بوريس جونسون

خدمة لضيوف الرحمن.. «الأزهر للفتوى» يقدم يصدر دليل الحاج وما يباح فعله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ