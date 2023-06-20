"رجال الأعمال المصريين الأفارقة": التخفيضات الجمركية مع القارة تعمل على ضبط الميزان التجاري

قال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية، جاء استكمالا لتوقيع اتفاقية مع الدول الأفريقية لإقرار القوانين الداخلية وسيسهم ذلك في تشجيع الاستيراد والتصدير من القارة الأفريقية وضبط الميزان التجاري.

واضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن قرار الرئيس سيساهم في انتعاش التجارة مع دول القارة الأفريقية، مؤكدا أن معدل التبادل التجاري في حدود ٧.٥ مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات الى زيادة التبادل الي ٣٠ مليار دولار خلال ٥ سنوات وذلك عقب تطبيق الاتفاقيات بشكل أوسع وفي وجود تشريعات وقوانين تخدم ذلك.

وتابع، أن التعامل التجاري في القارة الأفريقية في معظم القطاعات أهمها السلع الأساسية والغذائية والكيميائية ومواد البناء والتخفيضات الجمركية سيساهم في تحول الخريطة الاستيرادية من بعض دول العالم وتوزيع الخريطة الاستيرادية بشكل أفضل في اتجاه القارة الأفريقية.

وأشار إلي أنه تم توقيع اتفاقيه في النيجر في عام ٢٠١٩ مع أكثر من ٩٥ دولة من القارة الأفريقية وسيؤدى ذلك الي ضبط ميزان المدفوعات مع الكاتب الافريقي وزيادة الصادرات وسيؤثر بشكل كبير في رفع دخل الدولة واحتياطي النقد الدولاري وفتح الاعتمادات ومستلزمات الإنتاج وسيعمل علي زيادة الإنتاج في الدولة وناتج الدولة الإجمالي ويؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري وفتح اسواق مفتوحة وأسواق كبيرة.