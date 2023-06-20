نجوم فقدوا أصواتهم.. عبد الله حلمي عانى من مرض شديد.. وجميل راتب استيقظ ليجد نفسه غير قادر على الكلام.. وتامر حسني تعرض لاحتباس صوتي مؤقت

أثار عازف الكولة عبد الله حلمي حالةً من الجدل الواسع بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة نتج عنها فقدانه النطق وقرر الاعتزال أيضا وهو الأمر الذى أعاد للأذهان بعض النجوم الذين فقدوا أصواتهم حتى وإن كان بشكل مؤقت وهو الأمر الذى مثل لهم حالة من الأسى والحزن وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

عبد الله حلمي

أكد محمد حلمي، شقيق عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، إن القائمين على نقابة المهن الموسيقية قبل تولي الفنان مصطفى كامل لم يهتموا به وبحالته الصحية والنفسية كما ادعى البعض، وذلك بعد فقدانه صوته.

وقال شقيق عبد الله حلمي، في تصريحات صحفية: لم يسأل عن شقيقي أحد سوى محمد منير، وكنا نقرأ العديد من الأخبار الكاذبة ونصاب بصدمة، فهم لم يزوروا عبد الله قط في المستشفى، عندما أصيب بالسرطان في حنجرته، ولم يهتم احد من نقابة المهن الموسيقية قيل فترة تولي مصطفى كامل منصب النقيب.

كما أضاف: "فيه ناس اتخدعنا فيهم، والنجم بأخلاقه وتربيته ومبادئه مش بالشهرة، و مصطفى كامل فتح الملف من تاني وتواصل معي واللي فات مش هنقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه".

صباح

بينما تعرضت الفنانة صباح لصدمة شديدة أفقدتها النطق نتيجة زواج ابنتها دون علمها ولكن بعد إجراء عملية جراحية لها خارج مصر استطاعت الشحرورة استعادت صوتها مرة أخرى.

وفي حديث نادر لها قالت صباح إنها أجهدت نفسها لفترة كبيرة بالحفلات والمهرجانات من دولة إلى أخرى، فأصابها نزيف بحلقها، ولكنها فيما بعد كادت أن تنهار عندما تأخرت ابنتها وابنها عن المنزل واتصلت بأصدقائهما فلم يرحها أحد فبكت بشدة حتى جرحت أحبالها الصوتية.

تامر حسني

اما الفنان تامر حسنى تعرض إلى احتباس الصوت وأكد الأطباء إصابته بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية نتيجة إجهاد شديد، يحتاج إلى راحة كاملة لمدة 15 يوماً، يمنع فيها من الغناء أو التحدث بانفعال مبالغ أو بصوت عال.



وتلقى تامر تحذيراً مشدداً من فريقه المعالج بأن أي إجهاد يحدث له في الأحبال الصوتية قد يفقده القدرة على الغناء إلى الأبد، وطالبوه بتنظيم الجهد بعد انتهاء فترة العلاج والتوقف عن الغناء فوراً إذا شعر بأي إجهاد، حتى لا تتفاقم حالته الصحية.

جميل راتب

ومر الفنان جميل راتب بمعاناة استمرت شهرين كاملين بعدما استيقظ من النوم ليجد نفسه غير قادر على الكلام، وخضع للعلاج داخل غرفة الرعاية المركزة لمدة أسبوعين، ثم سافر إلى باريس بحثاً عن تشخيص دقيق لحالته، وكانت الصدمة مع التقرير الطبي الفرنسي الذى أكد أن الممثل الشهير لن يستعيد صوته مجدداً نظراً لأنه يحتاج لجراحة معقدة في الأحبال الصوتية، يصعب إجراؤها لمعاناته مع أمراض الشيخوخة.