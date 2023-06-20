عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم فقدوا أصواتهم.. عبد الله حلمي عانى من مرض شديد.. وجميل راتب استيقظ ليجد نفسه غير قادر على الكلام.. وتامر حسني تعرض لاحتباس صوتي مؤقت

عبد الله حلمى
عبد الله حلمى

أثار عازف الكولة عبد الله حلمي حالةً من الجدل الواسع بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة نتج عنها فقدانه النطق وقرر الاعتزال أيضا وهو الأمر الذى أعاد للأذهان بعض النجوم الذين فقدوا أصواتهم حتى وإن كان بشكل مؤقت وهو الأمر الذى مثل لهم حالة من الأسى والحزن وهو ما نرصده فى التقرير التالى:

 

عبد الله حلمي

أكد محمد حلمي، شقيق عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، إن القائمين على نقابة المهن الموسيقية قبل تولي الفنان مصطفى كامل لم يهتموا به وبحالته الصحية والنفسية كما ادعى البعض، وذلك بعد فقدانه صوته.

وقال شقيق عبد الله حلمي، في تصريحات صحفية: لم يسأل عن شقيقي أحد سوى محمد منير، وكنا نقرأ العديد من الأخبار الكاذبة ونصاب بصدمة، فهم لم يزوروا عبد الله قط في المستشفى، عندما أصيب بالسرطان في حنجرته، ولم يهتم احد من نقابة المهن الموسيقية قيل فترة تولي مصطفى كامل منصب النقيب.

كما أضاف: "فيه ناس اتخدعنا فيهم، والنجم بأخلاقه وتربيته ومبادئه مش بالشهرة، و مصطفى كامل فتح الملف من تاني وتواصل معي واللي فات مش هنقدر نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه".

 

صباح

بينما تعرضت الفنانة صباح لصدمة شديدة أفقدتها النطق نتيجة زواج ابنتها دون علمها ولكن بعد إجراء عملية جراحية لها خارج مصر استطاعت الشحرورة استعادت صوتها مرة أخرى.

وفي حديث نادر لها قالت صباح إنها أجهدت نفسها لفترة كبيرة بالحفلات والمهرجانات من دولة إلى أخرى، فأصابها نزيف بحلقها، ولكنها فيما بعد كادت أن تنهار عندما تأخرت ابنتها وابنها عن المنزل واتصلت بأصدقائهما فلم يرحها أحد فبكت بشدة حتى جرحت أحبالها الصوتية.

محمد رياض يكشف لـ صدى البلد سر عدم تكريم عبلة كامل

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

تامر حسني

اما الفنان تامر حسنى تعرض إلى احتباس الصوت وأكد الأطباء إصابته بالتهاب حاد في الأحبال الصوتية نتيجة إجهاد شديد، يحتاج إلى راحة كاملة لمدة 15 يوماً، يمنع فيها من الغناء أو التحدث بانفعال مبالغ أو بصوت عال. 


وتلقى تامر تحذيراً مشدداً من فريقه المعالج بأن أي إجهاد يحدث له في الأحبال الصوتية قد يفقده القدرة على الغناء إلى الأبد، وطالبوه بتنظيم الجهد بعد انتهاء فترة العلاج والتوقف عن الغناء فوراً إذا شعر بأي إجهاد، حتى لا تتفاقم حالته الصحية.

 

جميل راتب

ومر الفنان جميل راتب بمعاناة استمرت شهرين كاملين بعدما استيقظ من النوم ليجد نفسه غير قادر على الكلام، وخضع للعلاج داخل غرفة الرعاية المركزة لمدة أسبوعين، ثم سافر إلى باريس بحثاً عن تشخيص دقيق لحالته، وكانت الصدمة مع التقرير الطبي الفرنسي الذى أكد أن الممثل الشهير لن يستعيد صوته مجدداً نظراً لأنه يحتاج لجراحة معقدة في الأحبال الصوتية، يصعب إجراؤها لمعاناته مع أمراض الشيخوخة.

الفنان تامر حسني صباح عازف الكولة عبد الله حلمي عبد الله حلمي عازف الكولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

موضوعات متعلقة

محمد أسامة يطلق يحيا السهيرة مع جو أشقر ويستعد لطرح ميني ألبوم

في ذكراه.. قصة أزمة سيد مصطفى قبل وفاته بسنوات

في ذكراها.. قصة آمال فريد المأساوية وحمايتها مع العندليب

العثور على جثمانه بعد اختفائه 6 أيام.. تفاصيل وفاة مخرج عراقي شهير

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

زواج نادين نسيب نجيم.. الفنانة تكشف الموعد النهائي

خالد دياب: سعيد بتعديل قانون الوصاية ويعد انتصارا للمرأة والطفل| خاص

أخبار الفن.. ظهور نادر للمعتزلة نورا وابنة ظافر العابدين.. تعليق نارى لـ غادة إبراهيم على ملابسها ومشهد جرئ

ترشيحاتنا

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ