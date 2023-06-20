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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان الآن.. وتفتيش إجباري بالعصا الإلكترونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، على جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادا لاداء امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، من 9 صباحا حتى 11 صباحا

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الثلاثاء ، (728439) طالب/ طالبة، داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية

كما يتوافد الآن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 استعداداً لآداء امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا 

ويتوافد الان أيضاً طلاب مدارس المكفوفين على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 استعداداً لآداء امتحان  اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

وتشهد جميع بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الآن إلتزاماً تاماً بإجراءات تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية لضبط وسائل الغش التي يخفيها بعض الطلاب من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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