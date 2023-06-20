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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أمريكا بشأن دعم جهود الصين لإنهاء حرب أوكرانيا

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدعم جهود الصين لتوطيد السلام، بما في ذلك دور بناء محتمل في إنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنها تعتبر وقف الأعمال العدائية غير كاف.

وقال بلينكن، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية “NPR”: "إذا كان بإمكان الصين أن تلعب دورا بناء في إيجاد سلام عادل ودائم في أوكرانيا... عندما يحين الوقت المناسب، سيكون الأمر جيدا".

وأضاف: “إذا كانت بكين تتخذ مبادرات تساعد حقا في حل المشكلات وتعزيز السلام، فإن واشنطن تدعم مثل هذه الجهود”.

وأوضح بلينكن، أنه "فيما يتعلق بأوكرانيا، لا يكفي مجرد إحلال السلام. يجب  أن يعكس ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك وحدة الأراضي والسيادة".

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وأضاف أنه يرى أنه من المفيد والمهم أن تشارك دول مهمة مثل الصين في "تحقيق نتائج إيجابية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه أثار هذه القضية خلال محادثاته في بكين مع السلطات الصينية.

الولايات المتحدة الصين أوكرانيا أمريكا

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