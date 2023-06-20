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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام: نسعى لاستعادة لقب أمم إفريقيا في «كوت ديفوار»

صدى البلد

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الهدف الأساسي لمنتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة في الفترة المقبلة، هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" نسعى إلى استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية القادمة في كوت ديفوار، وفقا للاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف: "أداء المنتخب في تطور تحت قيادة فيتوريا.. ومتفائل بالمرحلة القادمة للمنتخب الوطني ".

منتخب مصر 

فاز منتخب مصر على نظيره جنوب السودان بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة الودية المقامة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

سجل مصطفي فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر أمام جنوب السودان من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه لينفرد بمرمي جنوب السودان في الدقيقة 45.


ونجح محمود تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 من رأسية رائعة داخل منطقة الجزاء.

فيتوريا كأس الأمم الافريقية منتتخب مصر

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