بعد تألقه مع الفريق.. الأهلي يعدل عقد محمد عبدالمنعم

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي استقر على تعديل عقد محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد مساهمته في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"ترغب إدارة النادي الأهلي في تعويض محمد عبد المنعم مادياً بعد العروض التي وصلته من الخليج وأوروبا مؤخراً حيث ترغب الإدارة فى تعديل عقده مادياً فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع الفريق فى المرحلة الماضية".

وتابع:"يمثل محمد عبد المنعم قوة كبيرة فى الخط الخلفى لنادى الأهلى ومنتخب مصر، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية والخليجية".