محمد فاروق: أوسوريو يعيد حساباته بشأن «الزناري»| تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر تطورات مصير مصطفى الزناري مدافع فريق الزمالك في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أشاد بمجهود الزناري في التدريبات خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أنه سيمنحه الفرصة في المباريات القادمة لتحديد مصيره بشكل نهائي.

وأضاف:"أوسوريو يميل إلى فكرة استمرار مصطفى الزناري في الموسم المقبل في ظل تطور مستواه في الآونة الأخيرة".



وأشار إلى أن المدير الفني قام بتجربة اللاعب في مركز الظهير الأيمن بمواجهة المصري البورسعيدي الودية الأخيرة وظهر بشكل طيب، قبل أن يعيده لمركز قلب الدفاع في آخر دقائق اللقاء.



وأوضح أن المباريات القادمة بجانب الصفقات الصيفية ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي مع الأبيض في الموسم المقبل.