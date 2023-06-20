شبانة: كولر يطلب ضم 6 صفقات جديدة لتدعيم الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، طلب ضم 6 لاعبين في الموسم المقبل، وفقا لشروط معينة؛ حتى يكون لهم دور مؤثر في الفريق، خصوصا بعد صفقة مروان عطية الذي انضم لصفوف الفريق وظهر بشكل رائع مع الفريق.

وقال شبانة: “كولر حدد 6 مراكز بشكل نهائي في تقريره الفني لتدعيم صفوف الفريق، بمراكز ”مدافع، وظهير أيسر، وجناح أيسر، ووسط مدافع، ووسط مهاجم، ورأس حربة صريح".

وأضاف: "كولر طلب من إدارة الكرة التعاقد مع لاعبين بمواصفات مميزة تستطيع إفادة الفريق والتأقلم بسرعة باقي العناصر من أجل الاستمرار في المنافسة علي كل الألقاب المحلية والقارية".

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي فرض حظرا إعلاميا على جميع اللاعبين في المرحلة الحالية من اجل الاستعداد بقوة لبطولة الدوري.