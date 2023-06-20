رؤساء 40 ناديا يتفقون على جمعية عمومية غير عادية لرفض دوري المحترفين



صرح طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، بأنه اتفق مع 40 ناديًا على الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل رفض دوري المحترفين.

واستهل سعيد، مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلًا: "مع احترامي لأندية الشركات، الكرة أندية شعبية يعني جمهور ومن غير الجمهور مفيش كرة في مصر"، حسب تعبيره

وأضاف سعيد أن أندية الشركات تمتلك مقومات مالية لا تمتلكها الأندية الجماهيرية، معتبرًا أن ذلك "ليس عدلًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يمتلك ناديًا اجتماعيًا، ويقوم بالصرف ماديًا على 12 لعبة عكس أندية الشركات، التي تقوم بالإنفاق على لعبة كرة القدم فقط.

وأعرب رئيس نادي الترسانة عن رفضه لتطبيق دوري المحترفين، قائلًا: "هاتلي استفادة واحدة من دوري المحترفين".

وحول التحرك، الذي ينوي سلكه من الناحية العملية، قال سعيد: "أنا اتفقت مع 40 ناديًا من أجل جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لرفض تطبيق دوري المحترفين".