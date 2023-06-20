عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رؤساء 40 ناديا يتفقون على جمعية عمومية غير عادية لرفض دوري المحترفين

صدى البلد

 


صرح طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، بأنه اتفق مع 40 ناديًا على الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل رفض دوري المحترفين.

واستهل سعيد، مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلًا: "مع احترامي لأندية الشركات، الكرة أندية شعبية يعني جمهور ومن غير الجمهور مفيش كرة في مصر"، حسب تعبيره

وأضاف سعيد أن أندية الشركات تمتلك مقومات مالية لا تمتلكها الأندية الجماهيرية، معتبرًا أن ذلك "ليس عدلًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يمتلك ناديًا اجتماعيًا، ويقوم بالصرف ماديًا على 12 لعبة عكس أندية الشركات، التي تقوم بالإنفاق على لعبة كرة القدم فقط.

وأعرب رئيس نادي الترسانة عن رفضه لتطبيق دوري المحترفين، قائلًا: "هاتلي استفادة واحدة من دوري المحترفين".

وحول التحرك، الذي ينوي سلكه من الناحية العملية، قال سعيد: "أنا اتفقت مع 40 ناديًا من أجل جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لرفض تطبيق دوري المحترفين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية بإجاباته قبل توزيه باللجان..والتعليم: ماحصلش

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

ترشيحاتنا

وكالة الفضاء الأفريقية.. كيف تساهم في دعم المشروعات الصغيرة بمجال التكنولوجيا؟

نشرة المرأة: استخدامات مختلفة لملمع الزجاج.. أطعمة تجنبها فورا تؤثر على صحتك.. أضرار معطر الجو

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي

للمرة الثانية خلال 2023.. إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اليوم

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

كيف انتصر الحوار الوطني لأهداف ثورة 30 يونيو ؟ برلمانية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ