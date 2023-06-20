السيسي يبني الدولة.. طلال أبو غزالة يزف بشرى عن مستقبل الاقتصاد المصري

حل الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو غزالة، ضيفا على برنامج “ آخر النهار ” المذاع على قناة “ النهار”، وكشف أبو غزالة عن توقعاته للاقتصاد المصري.

العمل هو الراحة

أكد طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، أن ثقافته في الحياة قائمة على العمل، مضيفا:" العمل هو الصحة والراحة ".

وقال طلال أبو غزالة ، :" العمل هو الطريق للنجاح في أي مجال، و العمل هو الدواء الوحيد لاي مشكلة"

وعن زكريات طفولته في يافا بفلسطين قال طلال أبو غزالة :" الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كان في عام 1948 وكنت متواجد في يافا وكان والدي حزين ".

وتابع طلال أبو غزالة :" وعدت والدي أنني سانتقم من العدو المحتل عن طريق التفوق عليه وأن أكون افضل من المحتل ".

ولفت طلال أبو غزالة :" بدأت منذ ذلك الحين وضع خطة للتفوق في حياتي، والعدو الصهيوني هو العدو الوحيد في حياتي ".

واكمل طلال أبو غزالة :" والدي كان مؤمن فيا بشكل كبير حتى مع صغر سني وكنت اتحرك مع والدي كثيرا في مختلف مشاريعه".

نمو الاقتصاد المصري

أكد طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، أن أمريكا لن تكون الدولة العظمى في عام 2030 ولكن ستكون الدولة العظمى هي الصين.

وقال طلال أبو غزالة، :" دراساتي تشير إلى أن اقتصاد مصر سيكون السادس على العالم وستكون أقوى اقتصاد في منطقتها، والرئيس السيسي يخطط لمستقبل الدولة المصرية ومستقبل الأجيال المقبلة ".

وأكمل طلال أبو غزالة :" سياسة القيادة المصرية قائمة على البناء المستقبل وهي سياسة حكيمة ، وتوقعاتي الإيجابية للاقتصاد المصري قائمة على دراسة وتحليل".

وتابع طلال أبو غزالة :" أتوقع أن انمصر العظيمة ستأخذ مكانها في قيادة العالم".

وتابع طلال أبو غزالة :" خلال جائحة كورونا أكدت أن كورونا كارثة طبية لكن يجب أن نحمي أرزاق البشر ومصدر دخلهم ".

النجاح والسعادة

أكد طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، أن السعادة والنجاح يرتبطون ببعهما البعض، مضيبفا:" لم أرى ناجح تعيس ولا يوجد تعيس يستطيع تحقيق النجاح ".

وقال طلال أبو غزالة ، :" لا تمييز بين السعادة والنجاح والنجاه يسبب سعادة"، وأضاف طلال أبز غزالة:" النجاح قرار في حياة الإنسان، واكتشفت في حياتي أنه لا يمكن أن نحب شخص ويبادلك الشعور بالكره ".

وتابع طلال أبو غزالة :" أتعامل بحب عندما اقابل أي شخص وأبحث عن الجوانب الإيجابية في أي شخص اتعامل معه ".

ولفت طلال أبو غزالة :" لم أرد على أي انتقاد سلبي تم توجيهه لي في حياتي، وأحسن رد على أي نقد سلبي هو النجاح والاستمرار في العمل ".