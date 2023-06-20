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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستهدف ضوابط التصدير على السلع ذات الاستخدام العسكري ومخاطر الاستثمار الخارجي

صدى البلد

تخطط المفوضية الأوروبية لاقتراح تدابير هذا العام لمعالجة المخاطر الأمنية التي تشكلها الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى تعزيز ضوابط التصدير على السلع التي لها استخدامات مدنية وعسكرية ، مع التركيز على منافسين مثل الصين.

في وثيقة بعنوان 'استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي' ، اطلعت عليها رويترز قبل عرضها يوم الثلاثاء ، حددت المفوضية وجهة نظرها حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجعل اقتصاده أكثر مرونة وتحديد المخاطر الناشئة.

وقالت إن هذه يمكن أن تأتي من الصادرات والاستثمارات التي تسمح بتسرب المعرفة إلى المنافسين الأجانب في 'مجموعة ضيقة من التقنيات التمكينية الرئيسية ذات التأثير العسكري' ، مما يعطي الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي و 6 جي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات كأمثلة.

وستقدم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي 'اتصالاتها' إلى المشرعين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، الذين من المقرر أن يناقش قادتهم العلاقات مع الصين في بروكسل الأسبوع المقبل.

لا تذكر الوثيقة اسم الصين ، لكنها تؤكد على الشراكة مع الدول التي تشارك الاتحاد الأوروبي مخاوفها وتستخدم عبارة 'إزالة المخاطر' ، وهي سياستها لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.

سيحتاج المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بحذر لأن منح تراخيص التصدير وموازنة المصالح الأمنية هي كفاءات وطنية سترغب حكومات الاتحاد الأوروبي في الاحتفاظ بها.

تعتبر الخطة الهولندية التي تمنع الشركات الصينية بشكل فعال من شراء أدوات تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا من ASML (ASML.AS) مثالاً على ذلك.

يتحكم الاتحاد الأوروبي في صادرات السلع 'ذات الاستخدام المزدوج' المحددة التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية. تخطط المفوضية لإعداد قائمة أخرى مع أعضاء الاتحاد الأوروبي للتقنيات الحيوية للأمن الاقتصادي.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: 'الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لتسليم ضوابط التصدير ككل ، لكن من المحتمل أن نرى شيئًا أكثر على غرار تعاون أكبر'.

ستراقب المفوضية أيضًا الاستثمار الداخلي وقد تقترح مراجعة آلية الفرز قبل نهاية عام 2023.

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