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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي: أفشه يجب أن يطور من مستواه.. وأرفض رحيل الشناوي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجدي أفشه لاعب الفريق الأحمر عليه تطوير مستواه، والاهتمام بالجانب البدني في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ابتعاده عن المباريات مع عدد من المدربين يؤكد أنه لازال في حاجة للتطوير.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أفشه لاعب جيد ولكن مستواه ثبت على ما هو عليه، لكنه مطالب بتطوير مستواه فنيا وبدنيا، وأداء الواجبات الدفاعية التي تعتبر شرطا أساسيا بالنسبة لمارسيل كولر للعب في تشكيلة الأهلي".

وأضاف: "حسين الشحات مشجع أهلاوي درجة ثالثة، ومن الصعب أن ينتقل لأي نادٍ آخر في مصر، وأسعار التعاقدات في الدوري المصري أصبحت كبيرة للغاية".

وأوضح: "محمد الشناوي قد يرغب في الرحيل والخروج من الباب الكبير للعودة مستقبلا أما اللعب أو العمل داخل النادي، ومحمد أبو جبل لا يناسب الأهلي، وأعتقد أنه بعيدا عن أحمد الشناوي حارس بيراميدز لا يوجد حارس آخر يصلح للفريق، وعلي لطفي وشوبير لا يستطيعان تحمل المسئولية بمفردهما، خصوصا في ظل المنافسات القارية".

وأكد: "مركز حراسة المرمى لا يسمح فيه بالمغامرة مطلقا، ولذلك من الصعب عدم تأمينه بحارس قوي، ولا أفضل رحيل الشناوي عن الأهلي لهذا السبب".

وأشاد عبدالجليل، بما قدمه التونسي علي معلول مع الأهلي، مؤكدا بأنه قد يصبح من الكوادر الإدارية مع النادي، كما أنه يقدم مستوى جيد في مباريات كثيرة رغم انه تعرض لانتقادات في بعض الفترات.

وأضاف: "مروان عطية لاعب مميز وامتداد للاعبين الوسط الكبار في مصر، واختيار اللاعبين أمر مهم للغاية بالنسبة لأي مدرب، هناك مدربين يختارون اللاعبين بشكل جيد ويفشلون في تدريبهم بالشكل الأمثل".

وختم تصريحاته: "موسيماني مدرب جيد كان قادرا على خطف مباريات كثيرة مع الأهلي وهو ما نجح فيه أمام الزمالك في نهائي القرن، واهنئه بتدريب الوحدة الاماراتي".

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