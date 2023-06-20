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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني: اجتماع الأندية الشعبية مع رابطة الأندية للرد على سحب الثقة من الجبلاية

صدى البلد

كشف مجدى عبد الغني، نجم الأهلي السابق، إن اجتماع الأندية الجماهيرية مع رابطة الأندية؛ جاء لبحث عدد كبير من الملفات .

وأوضح مجدى عبد الغنى خلال برنامجه عبر برنامج ملعب الشمس الذى  مجدى عبد الغنى قائلا "الاجتماع جاء بسبب الرد على اجتماع أندية القسم الثاني الذي سيقام بعد غد، الأربعاء، لسحب الثقة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا بسبب تطبيق دوري المحترفين على مستوى القسم الثاني الموسم المقبل" .

اجتماع الأندية الجماهيرية 

شهد اجتماع رؤساء الأندية الجماهيرية المصري والاتحاد، والإسماعيلي، واسوان، وغزل المحلة، مع النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية الذي عقد مساء أمس الإثنين، إعلان الأندية الجماهيرية تضامنهم مع أندية القسم الثاني والثالث والرابع، في طلبهم العادل، بـ"رفض تغيير نظام دوري المجموعات، وإقامة دوري المحترفين بنظام المجموعة الواحدة بداية من الموسم المقبل.


وجاء رفض الأندية الجماهيرية؛ لقناعتهم بعدم توافر الإمكانيات المالية التي تسمح للأندية بالمشاركة في دوري المجموعة الواحدة في ظل ارتفاع تكاليف تنقل الأندية لأداء المباريات من ناحية، ولمخالفة هذا النظام للائحة من ناحية أخرى.


وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، ومحمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي، والحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، على مناقشة الأمر مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الاجتماع الذي ستعقده الأندية الجماهيرية معه خلال الأسبوع الحالي.

الأندية الجماهيرية مجدي عبد الغني أندية القسم الثاني

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