الشكل الجديد وموعد الطرح.. ماذا تغير بفئة الـ20 جنيها البلاستيكية |مفاجأة

يبحث المواطن خلال الساعات القليلة الماضية عن الشكل الجديد للعملة فئة الـ20 جنيها البلاستيكية، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري، عن التصميم النهائي، والتي من المقرر طرحها خلال أيام قبل عيد الاضحى.

الـ20 جنيه البلاستيكية

شكل الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة

وشهدت عملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة حالة من الجدل، حيث انتشرت عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت علامات اعترض عليها المواطنون، إلا أن شكل الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، والتي لا تحمل شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

وتحمل الـ20 جنيها البلاستيكية الجدية توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، على عكس صورة العملة المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، والتي تضمنت توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، وتصميم الـ20 جنيها البلاستيكية يراعي أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم.

معلومات عن الـ20 جنيها البلاستيكية

تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة.

العملات البلاستيكية سمكها أقل.

من مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.

مميزات العملات البلاستيكية



مقاومة للماء.

تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.

الـ20 جنيه البلاستيكية

لماذا لا تتعامل مكينات الصرف الآلي مع العملة البلاستيكية؟

يجري البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة تعديلات على جميع ماكينات الصراف الآلي، من أجل إدخال أنظمة تعامل المكينات مع العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيها، والتي تعد العملة الثانية المصنوعة من البوليمر بعد فئة الـ 10 جنيهات التي تم طرحها في العام الماضي قبيل عيد الأضحى، ويجري طباعتها في دار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتميز العملة البلاستيكية عن العملات الورقية النقدية الأخرى بمقاومة المياه، وهي صديقة للبيئة إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع، ويصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها مقارنة بالعملات الورقية.