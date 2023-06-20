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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيرباص تعقد صفقة قياسية من 500 طائرة مع شركة الطيران الهندية

صدى البلد

أعلنت شركة إيرباص (AIR.PA) عن صفقة قياسية من 500 طائرة مع شركة الطيران الهندية IndiGo (INGL.NS) في اليوم الأول من معرض باريس للطيران أمس الإثنين، حيث تنافس الطلب القوي على الطائرات والدفاعات الجوية على الاهتمام بمشاكل سلسلة التوريد في الصناعة.

 

وأكدت الصفقة التي تقدر بمليارات الدولارات للطائرات ذات الممر الواحد - وهي الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الطائرات - تقريرًا لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر ، وتجاوز الشراء المؤقت لشركة طيران الهند لـ 470 طائرة من طراز إيرباص وبوينج (BA.N) في وقت سابق من هذا العام.

أكبر معرض جوي في العالم ، والذي يتناوب مع فارنبورو في بريطانيا ، يقام في لو بورجيه لأول مرة منذ أربع سنوات بعد أن سقطت نسخة 2021 ضحية للوباء.

 

سافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بازار الفضاء المزدحم بطائرة هليكوبتر وشاهد عرضًا تحليقيًا يشمل أحدث تطوير لطائرة إيرباص ، A321XLR ، والقوة الجوية بما في ذلك مقاتلة رافال الفرنسية.

على الجانب المدني ، وصل صانعو الطائرات بتوقعات متزايدة للطلب مع اندفاع شركات الطيران للقدرة على تلبية الطلب والمساعدة في الوصول إلى أهداف الصناعة المتمثلة في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

لكنهم يواجهون أيضًا تحديًا لتلبية هذا الطلب حيث يكافح الموردون مع ارتفاع التكاليف ونقص قطع الغيار وندرة العمالة الماهرة في أعقاب الوباء.

يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن ما يصل إلى 2000 طلب شراء طائرات مطروحة للاستيلاء عليها في جميع أنحاء العالم في سوق الطائرات التجارية الناشئ ، علاوة على تلك التي تم الإعلان عنها مؤقتًا بالفعل ، حيث تحاول شركات الطيران ملء الفراغ الذي خلفه الانخفاض الحاد في النشاط في أزمة COVID.

لكنهم قالوا إن جزءًا فقط من هذه الصفقات الجديدة المحتملة سيكون جاهزًا في الوقت المناسب للعرض الجوي لهذا الأسبوع ، والذي قد يشهد مزيجًا من الإعلانات الجديدة والمتكررة.

وقال ساش توسا المحلل في Agency Partners 'فقط عندما تظهر هذه في تراكم نهاية العام تكون لدينا أي فكرة عن قوة السوق وجودة الطلبات'.

تسلط صفقة IndiGo الضوء على الأهمية المتزايدة للهند ، سوق الطيران الأسرع نموًا في العالم ، والتي تخدم أكبر عدد من السكان ، لصانعي الطائرات.

قال بيتر إلبيرس ، الرئيس التنفيذي لشركة IndiGo ، لـ مؤتمر صحفي.

وفي سوق رئيسي آخر ، قالت شركة إيرباص إن شركة طيران ناس السعودية منخفضة التكلفة أكدت طلب شراء 30 من طائراتها من طراز A320neo ضيق الجسم ، مما يؤكد تقرير بلومبرج.

يقام العرض الجوي في ظل الصراع في أوكرانيا ، مع عدم وجود روسي في الشاليهات وصالات العرض على عكس الحدث الأخير قبل أربع سنوات.

قال وزير أوكراني لرويترز إن كييف تجري محادثات مع مصنعي الأسلحة الغربيين لتعزيز إنتاج الأسلحة ، بما في ذلك الطائرات المسيرة ، وقد توقع عقودًا في الأشهر المقبلة.

قالت بلجيكا إنها ستتقدم بطلب للانضمام كمراقب للخليفة المحتمل لطائرة رافال ويوروفايتر متعددة الجنسيات ، المشروع المقاتل الفرنسي-الألماني-الإسباني FCAS ، على الرغم من الاختلافات بين الشركاء الصناعيين حول ما إذا كان سيتم التوسع.

كما أعلنت تاليس الفرنسية (TCFP.PA) عن عقد مع إندونيسيا لشراء 13 رادارًا للمراقبة الجوية بعيد المدى.

بالنظر إلى بقية العرض ، قد تنهي شركة طيران الهند طلبها الضخم الأخير ، المنقسم بين إيرباص وبوينغ ، حيث ينهي المستأجر الأيرلندي أفولون صفقة مع شركة بوينج التي تشهد عرضًا هادئًا نسبيًا بعد سلسلة من الطلبات الأخيرة.

يُنظر إلى إيرباص على مقربة من صفقة كبيرة محتملة مع شركة Viva Aerobus المكسيكية ، لكن بحلول يوم الاثنين ، توقعت بعض المصادر أن يكون الحجم أقرب إلى 60 طائرة مقارنة بالأرقام الثلاثة التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة ، مع عدم وجود ضمان لنتيجة هذا الأسبوع.

ومع زيادة القدرة على المساومة المتاحة لهم بسبب نقص الإمدادات ، يقول المسؤولون التنفيذيون في شركات الطيران إن صانعي الطائرات أصبحوا أكثر صرامة فيما يتعلق بالسعر وأكثر حذراً مما كانوا عليه في الدراجات السابقة.

في غضون ذلك ، يرسم صانعو المحركات رهاناتهم على تقنية توفير الوقود التي ستؤثر على كيفية تطور الطائرات في العقد المقبل

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