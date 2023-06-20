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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«الإرياني» يطالب بتحرك دولي لإنهاء حصار مليشيا الحوثي على محافظة تعز اليمنية

وزير الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية؛ في التحرك لإنهاء الحصار الظالم الذي تفرضه مليشيا الحوثي على محافظة تعز اليمنية فورا ودون أي تأخير، وملاحقة المسئولين عنه هذه الجريمة النكراء من قيادات المليشيا في المحاكم الدولية، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وحمل معمر الإرياني- في تصريح لوكالة الانباء اليمنية “سبأ”- مليشيا الحوثي، المسئولية الكاملة عن المعاناة الإنسانية المتفاقمة لملايين المدنيين في محافظة تعز، وما يتعرضون له من مخاطر وما يتكبدونه من خسائر يومية جراء استمرارها في قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظة وباقي المحافظات، وبين مديرياتها، منذ 9  أعوام، ودفعهم للبحث عن خطوط بديلة غير آمنة.

وأوضح وزير الاعلام اليمنى أن مليشيا الحوثي تواصل رفض كل الدعوات والمبادرات لإنهاء الحصار عن محافظة تعز، وتحويل أكبر محافظة من ناحية الكثافة البشرية لسجن كبير، واستخدام هذا الملف الإنساني كورقة سياسية للتفاوض والابتزاز، وإخضاعها للمساومة السياسية في جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

واشار الإرياني الى آخر الحوادث الناتجة عن حصار تعز، نتيجة جرف سيول الأمطار عددا من السيارات الخاصة وشاحنات نقل البضائع في سائلة مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وهي طريق بديل يربط بين المحافظة ومحافظة عدن، واضطرار مئات المسافرين للبقاء عالقين على حواف الأودية بالضباب الواصل إلى وادي معادن، في مديرية طور الباحة.

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