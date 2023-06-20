شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام صورا قيل إنها تخص امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية” بعد توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جارٍ الآن تتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة تطابق الصور المتداولة مع الامتحان الأصلي سيتم بكل سهولة تحديد مكان وهوية مصور الورقة وناشرها لاتحاذ الإجراءات العقابية ضده وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والقرار الوزاري المنظم لعقوبات الغش.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 : "إننا حريصون على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب"، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"

ونبه وزير التربية والتعليم على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بضرورة التاكيد على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.