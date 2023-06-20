عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الشيوخ يرصد أهم الإنجازات في مجال الصحة الفترة الأخيرة .. فيديو

مبادرات الصحة
مبادرات الصحة

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الصحة بمجلس الشيوخ، إن الإصلاح في القطاع الصحي صعب و طويل، و لم يعط نتائج ملموسة في مدة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى مدة طويلة.

و أضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أن مصر كانت بحاجة إلى مبادرات رئاسية صحية تستهدف مرضا أو شريحة بعينها ترجع مردود إيجابي سريع.

و نوه عضو مجلس الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات الرئاسية قامت بتغطية عدة شرائح بالمجتمع، موضحا أن مبادرة "100 مليون صحة" التي تستهدف الكشف المبكر وعلاج فيرس سي، هي مبادرة فريدة من نوعها و تعتبر على رأس باقي المبادرات.

و أوضح، أن ما توصلت مصر له بسبب هذه المبادرة للكشف عن فيرس سي، كان له نتائج ملموسة و بإشادات عالمية لمنظمة الصحة العالمية و غيرها، مؤكدا أن مصر تحولت إلى نموذج يحتذى به باقي الدول، و نجاح هذه المبادرة جعل الدولة مستمرة في عملية إنطلاق باقي المبادرات.

رأيه عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

و تابع، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تعتبر من أنجح المبادرات، خاصة أنها أستمرت و أستهدفت أضعاف المستهدفين، مطالبا الجهات المعنية بتحويل هذه المبادرة لعملية منتظمة كاملة و لا تتوقف.  
 

الصحة مجلس الشيوخ الإصلاح مبادرات رئاسية رأيه عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار قوائم الانتظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

السيسي في فرنسا.. 3 مهام على جدول أعماله أحدها يتعلق بالأمن القومي

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ