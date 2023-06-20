عضو الشيوخ يرصد أهم الإنجازات في مجال الصحة الفترة الأخيرة .. فيديو

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الصحة بمجلس الشيوخ، إن الإصلاح في القطاع الصحي صعب و طويل، و لم يعط نتائج ملموسة في مدة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى مدة طويلة.

و أضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أن مصر كانت بحاجة إلى مبادرات رئاسية صحية تستهدف مرضا أو شريحة بعينها ترجع مردود إيجابي سريع.

و نوه عضو مجلس الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات الرئاسية قامت بتغطية عدة شرائح بالمجتمع، موضحا أن مبادرة "100 مليون صحة" التي تستهدف الكشف المبكر وعلاج فيرس سي، هي مبادرة فريدة من نوعها و تعتبر على رأس باقي المبادرات.

و أوضح، أن ما توصلت مصر له بسبب هذه المبادرة للكشف عن فيرس سي، كان له نتائج ملموسة و بإشادات عالمية لمنظمة الصحة العالمية و غيرها، مؤكدا أن مصر تحولت إلى نموذج يحتذى به باقي الدول، و نجاح هذه المبادرة جعل الدولة مستمرة في عملية إنطلاق باقي المبادرات.

رأيه عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

و تابع، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تعتبر من أنجح المبادرات، خاصة أنها أستمرت و أستهدفت أضعاف المستهدفين، مطالبا الجهات المعنية بتحويل هذه المبادرة لعملية منتظمة كاملة و لا تتوقف.

