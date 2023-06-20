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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: الحرب تحصد مزيدا من الأرواح مع احتدام الصراع بين القوات الروسية والأوكرانية

صدى البلد

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحرب في أوكرانيا مازالت تحصد المزيد من الأرواح من الجانبين الروسي والأوكراني على حد سواء في ظل احتدام الصراع بين الجانبين واستمرار الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية.

وأوضح كاتب المقال الصحفي دانيال بوفي أنه، طبقا لما ذكرته المخابرات الحربية البريطانية، فقد ارتفعت أعداد الضحايا من الجانبين إلى أعلى مستوى لها منذ معارك باخموت الشرسة في مارس الماضي في منطقة دونيتسك.

ويشير المقال إلى أن تقدم القوات الأوكرانية على الجبهتين الشرقية والجنوبية يتسم بالبطء على الرغم من استخدام الجانب الأوكراني لأحدث الأسلحة التي قدمتها له الدول الغربية في الفترة السابقة.

وفي الوقت نفسه، يضيف المقال أن نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ميلر أعلنت أن القوات الأوكرانية تمكنت من استرداد قرية جنوب مدينة زابوروجيا، موضحة أنه بذلك تكون القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة ثمانية مناطق كانت تقع تحت سيطرة القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في فبراير من العام الماضي.

وتشير ميلر إلى أنه على الرغم من إحراز القوات الأوكرانية لمكاسب عسكرية في ساحة القتال إلا أنها تواجه مقاومة شرسة من القوات الروسية ولاسيما على الجبهة الشرقية عند مدينة باخموت وهي المدينة التي شهدت أعنف المعارك بين الطرفين على مدار ما يقرب من عام حتى تمكنت القوات الروسية من بسط سيطرتها عليها بالكامل مؤخرا.

وتوضح نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية قامت مؤخرا بتحريك وحدات إضافية على الجبهة الشرقية من المعركة وكثفت من معدلات القصف ضد القوات الأوكرانية، لافتة إلى أنه من الواضح أن القوات الروسية لن تتنازل عن تحقيق أهدافها في الوصول إلى حدود مناطق دونيتسك ولوجانسك، وهو ما دفع موسكو إلى تعزيز قواتها على الجبهة الشرقية من القتال.

وفي الوقت نفسه، تشير التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات روسيا تمكنت من صد هجوم أوكراني لاسترداد قرية في شرق إقليم دونيتسك قرب مدينة ماريوبول.

ويتطرق المقال في سياق متصل إلى موقف الدول الغربية من التطورات المتلاحقة في أوكرانيا حيث يشير إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أمس الاثنين، معبرا عن رضاه من نتائج الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية.

ويسلط الكاتب الضوء على تحليل لمعهد دراسات الحرب الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يقول فيه إن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في أربعة قطاعات من جبهة القتال أمس أول الأحد حققت خلالها مكاسب عسكرية محدودة.

ويتناول المقال في الختام تصريحات المستشار الألماني أولف شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج التي يقول فيها إن بلاده أصبحت متأهبة لحرب طويلة المدى في أوكرانيا وأن برلين بدأت تضع تلك الحقيقة في الحسبان، موكدا أن ألمانيا لن تتوانى عن تقديم كل الدعم اللازم لأوكرانيا مهما كلفها الأمر.

 

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