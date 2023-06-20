مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الأول بمنزل أسرتها في الشرقية

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها إثر سقوطها من الدور الأول علوي من على سلم بمنزل أسرتها بقرية العدوة بجوار المعهد الديني، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا باستقبال الطفلة "روزان ا ا" عامين مقيمة قرية العدوة "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الدور الأول علوي من علي سلم بمنزل اسرتها بقرية العدوة بجوار المعهد الديني وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.