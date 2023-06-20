تخدم المواطن.. كاتب صحفي يوضح أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

قال الكاتب الصحفي، صبري عبد الحفيظ، إن اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزير التعليم العالي يعتبر لقاء مهم جدا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن مجموعات اللقاءات التي يقوم بها الرئيس دائما مع المسئولين والوزراء لمتابعة الأوضاع فى كافة الملفات والمجالات.

وأضاف الكاتب الصحفي، صبري عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تخدم المواطن عن طريق أنه كان يتواجد أزمة أن التعليم منفصل عن الواقع وسوق العمل، موضحا أن تلك الاستراتيجية جاءت لتنظيم العلاقة ما بين التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة التنمية المستدامة فى مصر.

وتابع الكاتب الصحفي، صبري عبد الحفيظ، أنه سيتم دراسة سوق العمل فى تلك الاستراتيجية، بحيث يتم تخريج دفعات تخدم سوق العمل أو يكون لها فرص عمل موجودة، أو تحتاجها الدولة فى عملية التنمية الشاملة، وبالتالي القضاء على البطالة.