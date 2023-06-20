تيبو السيدان 2023 بـ 800 ألف جنيه| صور

شهد سوق السيارات العالمي أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك يعود إلي التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ما سبق أدي الي زيادة سعر السيارات الجديدة بمختلف فئاتها بالأسواق .

فيات تيبو موديل 2023 السيدان

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة فيات تيبو موديل 2023 بسوق السيارات المصري :

فيات تيبو موديل 2023 السيدان

مقصورة فيات تيبو السيدان

تحتوي مقصورة فيات تيبو موديل 2023 السيدان علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، و

ريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وكاميرا خلفية للاصطفاف، وإضاءة داخلية.

محرك تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023 السيدان

تستهلك سيارة فيات تيبو موديل 2023 السيدان من الوقود 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

مواصفات الأمان بـ فيات تيبو

فيات تيبو موديل 2023 السيدان

تمتلك فيات تيبو موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

سعر تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023 السيدان

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 975 ألف جنيه .