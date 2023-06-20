عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيبو السيدان 2023 بـ 800 ألف جنيه| صور

فيات تيبو موديل
فيات تيبو موديل 2023 السيدان

شهد سوق السيارات العالمي أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك يعود إلي التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، بسبب عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ما سبق أدي الي زيادة سعر السيارات الجديدة بمختلف فئاتها بالأسواق .

 فيات تيبو موديل 2023 السيدان

لمحبي الهاتشباك.. سعر فيات 500 بالسوق المصري| صور

بـ 50 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة هاتشباك من فيات

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة فيات تيبو موديل 2023 بسوق السيارات المصري :

 فيات تيبو موديل 2023 السيدان

مقصورة فيات تيبو السيدان

تحتوي مقصورة فيات تيبو موديل 2023 السيدان علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، و
ريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وكاميرا خلفية للاصطفاف، وإضاءة داخلية.

محرك تيبو موديل 2023

 فيات تيبو موديل 2023 السيدان

تستهلك سيارة فيات تيبو موديل 2023 السيدان من الوقود 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر، وقوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

مواصفات الأمان بـ فيات تيبو

 فيات تيبو موديل 2023 السيدان

تمتلك فيات تيبو موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

سعر تيبو موديل 2023

 فيات تيبو موديل 2023 السيدان

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 975 ألف جنيه .

فيات تيبو السيدان تيبو السيدان فيات تيبو سعر فيات تيبو السيدان 2023 أسعار فيات تيبو 2023 مواصفات فيات تيبو السيدان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب في مصر اليوم 20_6_2023|فيديو

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

بدء محاكمة المتهمة بتقطيع وطهي أجزاء من جسد نجلها بالشرقية

شاومينج للغشاشين بلجان الثانوية العامة: صور الامتحان وابعته وخد الحل

موضوعات متعلقة

2 مليون جنيه.. قائمة بأبرز 5 سيارات SUV فاخرة 2023 بمصر| صور

بايك وشيري| 5 سيارات صينية 2023 أقل من 1.5 مليون جنيه

شاهد.. كيا K5 موديل 2024 بتحديثات جديدة بالسعودية

تنافس فورد وهيونداي| تعرف على تويوتا ستاوت الصغيرة .. صور

نصائح مهمة وبسيطة للعناية بطلاء سيارتك.. تفاصيل

مجوهرات ولاب توب.. متعلقات ينساها ركاب أوبر| تفاصيل

أوبل أسترا الهاتشباك الكهربائية بـ 1.5 مليون جنيه | صور

سوزوكي فيتارا 2023 الجديدة بـ900 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان يُشارك بحفل استقبال السعودية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو.. صور

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

استطلاع رأي حول رؤية المواطنين حول الذكاء الاصطناعي: 28.6% خطراً في المستقبل

أصبح وشيكًا.. أوكرانيا تفي بشرطين من أصل سبعة لمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

شاومينج ينشر إجابات الفرنساوي والألماني والإيطالي أثناء سير الامتحان بلجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

الشكل الجديد وموعد الطرح.. ماذا تغير بفئة الـ20 جنيها البلاستيكية |مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ