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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فريق عماني يطلع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة في المشاتل المصرية

صدى البلد

استقبل الحجر الزراعي فريقا فنيا عمانيا للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية.

 

 وقد قام فريق من وحدة الصحة النباتية بمرافقة الوفد في زيارات ميدانية للمشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة في المشاتل المصرية لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

وبعد إتمام الزيارة، أشاد الوفد بجودة الشتلات المصرية وبنظام الرقابة والاعتماد المتبع للمشاتل.

 هذا ويتمنى الوفد تبادل الخبرات بين مصر وعمان في هذا المجال حرصًا على رفع كفاءة قطاع صحة النبات في البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة  خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى التعاون المثمر في مجالات مختلفة، وبما يتماشى مع المصالح المتبادلة للجانبين. 

 

وتؤكد الزيارة على أهمية متابعة السياسات والإجراءات في قطاع الصحة النباتية والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي.
 

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