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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من الشرق إلى الغرب.. روسيا تشن هجوما جويا ضخما على أوكرانيا

هجوم روسي ضخم على
هجوم روسي ضخم على أوكرانيا

أطلقت روسيا هجوما جويا على نطاق واسع في أوكرانيا، حيث استهدف العاصمة والمدن من الشرق إلى الغرب ، وقضت معظم البلاد الليل مع صفارات الإنذار الجوية التي أطلقت لعدة ساعات.

ووفقا لوكالة "رويتر"، قالت الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا إنه وفقا للمعلومات الأولية، اسقطت أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا 28 من أصل 30 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع أطلقتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر تطبيق المراسلة في "تيليجرام"، إن "حوالي 20 هدفا للعدو تم تحديده وتدميره من قبل القوات والدفاع الجوي في المجال الجوي حول كييف".

وأضاف بوبكو: "هجوم جوي ضخم آخر على العاصمة".

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، وهي مدينة تضم حوالي 700000 شخص و 70 كم (43 ميلًا) من الحدود مع بلد الناتو بولندا، إن روسيا ضربت "بنية تحتية حرجة" في المدينة، مما أشعل النيران.

ووفقا للتقارير الأولية، لم تكن هناك خسائر.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام"إن غارة روسيا تستهدف البنية التحتية للاتصالات والزراعة والمنتجات الزراعية.

ولم تكن هناك خسائر تم الإبلاغ عنها في زابوريجيا. وقالت القيادة العسكرية العليا إن روسيا أطلقت سبعة صواريخ خلال هجومها على زابوريجيا، وفقًا للتقارير الأولية.

لم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. لم يكن هناك تعليق فوري من روسيا.

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