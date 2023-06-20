لتجنب الإصلاحات.. نصائح للحفاظ على سيارتك| تعرف عليها

صيانة السيارة الدورية مهمة لضمان عمل السيارة بدون أعطال وزيادة موثقتيها ، وذلك لأنه من خلال الصيانة الدورية يتم الكشف علي جميع أجزاء السيارة الداخلية ، وذلك من أجل التأكد من عملها بكفاءة، بالإضافة الي انه يمكن الكشف عن الأعطال قبل أن تتسبب في توقف السيارة تماما واصطلاحها بسرعة .

بالإضافة الي أن أصحاب السيارات اذا أرادوا الابتعاد تماما عن اصطلاحات السيارة، فيجب عليهم عدم التغافل عن مواعيد الصيانة الدورية ، من اجل التأكد من عمل السيارة وأجزاءها بشكل جيد ومتناغم .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري بعض النصائح الخاصة بصيانة السيارة الرئيسية للحفاظ عليها، والابتعاد عن مراكز الصيانة لصيانتها :

1- النظر إلي السوائل

النظر إلي السوائل

يجب دائما النظر الي مستويات السوائل بالسيارة والتي تتكون من زيت المحرك ، وسائل التبريد ، وسائل الفرامل ، وسائل ناقل الحركة ، وسائل التوجيه، وذلك لان إهمال السوائل يؤدي إلى تلف المحرك، وارتفاع درجات حرارة السيارة، أو تعطل الفرامل ، ومن هنا يجب الاهتمام بالسوائل للحفاظ علي عمر محرك وأجزاء السيارة الداخلية .

2- استبدال الزيوت والفلاتر

استبدال الزيوت والفلاتر

زيت المحرك مهم جدا من اجل تشحيم الأجزاء الداخلية به، حيث أن الزيت يقلل من الاحتكاك ويمنع تأكل أجزاء المحرك، بالإضافة الي تغير فلتر زيت المحرك باستمرار للحفاظ علي أداء قوي للمحرك .

3- مراقبة ضغط الإطارات

مراقبة ضغط الإطارات

من الضروري أن يتأكد سائق السيارة من ضغط إطارات السيارة الموصي بها، وذلك لان نقص الهواء بالإطارات يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود، ويجب استبدال الإطارات التالفة علي الفور لضمان سلامة السيارة عند التحرك علي الطرق السريعة .

4 - سلامة الفرامل

سلامة المكابح

إذا تم ملاحظة أي علامات ضوضاء صدارة من الفرامل أو تم الشعور بانخفاض أداء الفرامل، فيجب أن يتم فحص المكابح من قبل متخصص.

5- تغير السيور والخراطيم التالفة

استبدل السيور والخراطيم التالفة

مهم جدا فحص السيور والخراطيم الموجودة أسفل غطاء المحرك بحثًا عن علامات تآكل أو تشقق، واستبدالها علي الفور لمنع احتمال توقف السيارة فجأة .

6- فحص البطارية

فحص البطارية

إذا تم ملاحظة أي علامات تدل على وجود ضعف بالبطارية ، مثل التدوير البطيء أو الأضواء الخافتة ، فيجب القيام باستبدال البطارية واختبارها قبل الاستبدال حتي لا تتسبب في أحداث أي أضرار أخري بالسيارة .