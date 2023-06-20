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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"مرور القاهرة" توضح الطرق البديلة بعد غلق شارعى (أحمد فؤاد نجم والأسمرات)

غرفة مراقبة الطرق
غرفة مراقبة الطرق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات بكلٍ من شارعى (أحمد فؤاد نجم ، وشارع الأسمرات) الخاصة بالمداخل لمول دايموند الأسمرات.

وأوضحت الإدارة أنه مع إجراء تحويل لحركة المركبات سيتم غلق شارع أحمد فؤاد نجم للقادم من ميدان الخزان تجاه شارع 9 وتحويل القادم من ميدان الخزان يميناً تجاه شارع الأسمرات وصولاً لشارع 9 مرة أخرى، وذلك يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 إبتداءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11 مساءاً.

وأضافت أنه سيتم غلق شارع الأسمرات للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان مع تحويل حركة المرور بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الإتجاهين "الإتجاه المقابل" مع تنفيذ المساعدات الفنية لفصل حركة المرور بين الإتجاهين ، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21،20/6/2023 إبتداءاً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءاً.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشرف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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