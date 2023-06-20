أصبح وشيكًا.. أوكرانيا تفي بشرطين من أصل سبعة لمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

كشف مصدران في الاتحاد الأوروبي، أن تقرير الكتلة، هذا الأسبوع، سيعلن أن أوكرانيا أصبحت تفي بشرطين من أصل سبعة لمفاوضات العضوية. وفي خطوة رمزية للغاية، منح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا صفة مرشح لعضوية رسمية في التكتل قبل عام- بعد أربعة أشهر من بدء حرب روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع سبعة شروط - بما في ذلك الإصلاح القضائي وكبح الفساد المستوطن - لإطلاق مفاوضات الانضمام. وقد دعت أوكرانيا لمحادثات مع بدء هذا العام. وتقرير المفوضية الأوروبية هو علامة فارقة في تلك العملية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال اثنان من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين تم إطلاعهما على التقرير، والذي لم يتم الإعلان عنه، إن أوكرانيا تفي باثنين من المعايير الآن، وهما الإصلاح القضائي وقانون الإعلام، وأضاف أن التركيز في التقرير كان على الإيجابيات.

وقال الشخص الذي تحدث دون الكشف عن هويته "هناك تقدم.. وسيكون التقرير إيجابيا إلى حد ما"، مؤكدا "لا يتعلق الأمر بتزيين الواقع ولكن الاعتراف بالتقدم، فقد كانت هناك حالات بارزة لمكافحة الفساد، على سبيل المثال".

ولقد كشفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة عن العديد عن بعض حالات الفساد البارزة، بما في ذلك احتجاز رئيس المحكمة العليا بسبب رشوة تقدر بـ 2.7 مليون دولار. إلى جانب الجهود الأقوى لمكافحة الكسب غير المشروع، وتشمل المعايير الأخرى إصلاحات على المحكمة الدستورية في أوكرانيا وإنفاذ القانون، وتدابير مكافحة غسل الأموال وكذلك قوانين كبح القلة وحماية حقوق الأقليات الوطنية.

نصف الكوب الممتلئ

وأضاف مصدر ثالث، وهو أيضًا مسؤول في الاتحاد الأوروبي على دراية بتوصيات الكتلة إلى أوكرانيا بشأن حكم القانون، أنه: "بالإصلاحات، سيكون نصف الكوب ممتلئا، ولن نعتمد أبدا نغمة سلبية تجاه أوكرانيا في الوقت الحالي".

وتابع: "لقد شهدت الإصلاحات القضائية بعض التقدم، على الرغم من أنه لا تزال هناك إجراءات رئيسية يجب تنفيذها. ليس كل شيء مرضي".

وأشار المسؤول إلى أن "أوكرانيا عينت رؤساء جدد لمكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد والمكتب الوطني لمكافحة الفساد، كما هو مطلوب ، على الرغم من أن قانون مكافحة أوليغارش عام 2022 كان غير كاف، من بين أمور أخرى".

وسيذهب التقرير - الذي تم وصفه باعتباره تحديثا مؤقتا قبل تقييم أكثر رسمية في أكتوبر - إلى المبعوثين الوطنيين في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 عاما في مقر الكتلة في بروكسل، يوم الأربعاء ، ثم اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية في ستوكهولم يوم الخميس لتعلن الدول الأعضاء قول النهائي حول ما إذا كان يتم فتح محادثات العضوية مع كييف ومتى.

وللتأهل للعضوية، يتعين على أوكرانيا مواءمة قوانينها مع العديد من معايير الاتحاد الأوروبي الواسعة التي تتراوح من المناخ إلى العمل. ومن الناحية العملية، لا بد أن يستغرق طريق أوكرانيا إلى العضوية سنوات، ويعتقد القليلون أن البلاد يمكنها الانضمام أثناء الحرب مع روسيا.

ويدعم جيران أوكرانيا في الجهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، بولندا والبلنتيك، عمومًا مسارا سريعا لكييف، في حين أن الدول الأعضاء الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا لم يكونوا في عجلة من هذا الأمر.