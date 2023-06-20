الدولار يصعد بقوة عالميا وهذه أهم الأسباب

ارتفع الدولار الأمريكي وسط تداولات ضعيفة تأثرت بالعطلة يوم الاثنين، حيث استوعب المتداولون تأثير قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، مع ظهور خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الأفق.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بـ 0.23% في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الرياض ليسجل 102.067 مقابل سلة من ست عملات أجنبية. يتداول مؤشر الدولار الآن فوق أدنى مستوى له في الشهر بنسبة ضعيفة. ويرجح أن يكون النشاط اليوم محدودًا مع إغلاق تعاملات الأسواق الأمريكية يوم الاثنين لعطلة يونيو.



قاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موكب اجتماع كبار البنوك المركزية الأسبوع الماضي لمناقشة السياسة النقدية، وكما هو متوقع، أوقف مؤقتًا دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لمدة عام لتقييم تأثيرها على التضخم والتوقعات الاقتصادية للبلاد.

وقد ألمح الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى احتمالية حدوث زيادات أخرى في الأسعار في المستقبل، حيث لا تزال أسعار المستهلك ضعف هدفها البالغ 2٪، ولكنه أشار إلى أهمية البيانات الاقتصادية القادمة التي تدعم هذه التحركات.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإن البيانات المتعلقة بسوق الإسكان وكذلك مطالبات البطالة الأولية والحساب الجاري ستخضع للدراسة بعناية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الشهادة نصف السنوية للكونغرس التي قدمها باول أمام مجلسي النواب والشيوخ.

وبعيدًا عن باول، فمن المقرر أيضًا أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وفي حين اقترب اليورو من أعلى مستوى له في شهر، وضعف الين في مكان آخر، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.0935، بالقرب من ذروة شهر واحد، بينما انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 141.52، مع ارتداد الين بالقرب من أدنى مستوى خلال سبعة شهور مقابل الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 1٪ يوم الجمعة.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس وترك الباب مفتوحًا لمزيد من الارتفاعات، بينما اختتم بنك اليابان تعاملات الأسبوع على مستويات تتناسب مع الموقف المختلف الذي اتخذه البنك المركزي الرئيسي، محافظًا على سياسته النقدية فائقة السهولة.

ارتفع سعر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.2824، ومن المرجح أن يكون إصدار بيانات أسعار المستهلك يوم الأربعاء هو المحرك الرئيسي للثقة قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75٪ من 4.5٪ يوم الخميس، ومن المتوقع أن يؤكد رقم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أن التضخم في المملكة المتحدة لا تزال أعلى بأربع مرات من متوسط هدف البنك المركزي ​​الأجل البالغ 2٪.

وقد صرح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت البيانات أن الأجور الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى أبريل كانت أعلى بنسبة 7.2٪ أعلى من العام الماضي أنه: "ما زلنا نعتقد أن معدل التضخم سينخفض، لكنه يستغرق وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا".

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.2٪ إلى 0.6866، بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.3٪ إلى 7.1468، مع تراجع اليوان مع تسعير الأسواق في خفض محتمل لسعر القرض الأساسي القياسي يوم الثلاثاء.

وقد خفض بنك الصين الشعبي سعري فائدته الأسبوع الماضي، ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يخفض من سعر الفائدة المعياري في ضوء محاولاته لتعزيز اقتصاده المتعثر.