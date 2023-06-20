موعد أذان المغرب ثاني الأيام العشر .. احرص على الدعاء

موعد أذان المغرب في ثاني أيام ذي الحجة.. مع إنطلاق العشر الأول من ذي الحجة أمس وبدأ الصائمون، في البحث عن موعد أذان المغرب ، لمعرفة وقت الإفطار ، وأجمع العلماء أن صيام الأيام العشر من ذي الحجة من أفضل الطاعات والقربات الى الله عز وجل ، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، مع الإكثار من الذكر والتهليل حتى يوم العيد .

وموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

الفجر 04:07

الشروق 05:54

الظهر 12:56

العصر 4:31

المغرب 7:58

العشاء 9:32

دعاء الصائم عند الإفطار



قالت دار لإفتاء المصرية ، إنه يستحبُّ الدعاء عند الفطر، والدعاء مستجاب في هذا الوقت؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

واستشهدت “ الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في "سننه"، والدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.

دعاء للمريض عند الإفطار



«اذهب البأس رب الناس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير».

«اذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

«اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنك على كلّ شيءٍ قدير».

«اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».