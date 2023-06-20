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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متخصص في شئون التعليم يكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم

قال الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا منذ قليل لكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،  أن وزارة التعليم قالت إن كل ما نشر عن تسريب امتحان اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، وما يتم تداوله اختبار العام الماضي.

وتابع الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، أن تسريب الاختبار يعني أن الامتحان يتم تسريبه للطلاب قبل دخول اللجان، لافتا إلي أن آخر ظاهرة للتسريب الذي كان يمثل خطورة على الأمن القومي والسلم الاجتماعي والشفافية في عام 2016.

وأشار إلى أن منذ هذا العام لا يوجد أي تسريب لمواد امتحانات الثانوية العامة، لكن هناك غش إلكتروني والذي يعني أن الطالب لدى دخوله اللجنة يقوم بنشر أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

محمد الشرقاوى وزارة التربية والتعليم اللغة الفرنسية امتحان اللغة الفرنسية طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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