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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب: الدولة المصرية لن تألو جُهداً لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تفاصيل الزيارة التاريخية لمجلس النواب الليبي.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة، قائلا: في إطار حرص مجلس النواب المصري على القيام بدوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في مُحيطها العربي، وهو الدور الذي يأتي في إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي، فقد شاركنا على رأس وفد برلماني في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق.

 

وأكد أنه  تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو إستعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها.

وأشار رئيس المجلس، إلى أنه ألقى كلمة أمام مجلس النواب الليبي، نقل خلالها تحيات ودعم أعضاء البرلمان إلى الأشقاء الليبيين.

وقال: أكدت خلال تلك الكلمة على أن زيارتنا إنما تأتي في إطار تاريخ طويل ومُمتد وراسخ بين مصر وليبيا قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير، وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها كافة أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا.

وتابع حنفي جبالي: لم ولن تألو الدولة المصرية جُهداً لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقاً من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هُويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية.

وأشار إلى أنه عبر خلال الزيارة عن الدعم الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي – الليبي باعتباره السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي.

وأكد أنه تم دعوة الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقاً للهدف المنشود الذي نرجوه جميعاً، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق.

حنفى جبالى مجلس النواب مجلس النواب الليبي

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