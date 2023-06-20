سفير الصين بمصر يؤكد ازدهار التبادلات الثقافية بين بكين والقاهرة

قدم السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشيانغ جوائز لشابتين مصريتين، مهنئًا إياهما بفوزهما بالجوائز في الحدث العالمي "سفراء الثقافة الصغار" لمؤسسة سونغ تشينغ لينغ الصينية عام 2022 تحت عنوان "الفن الصيني المفضل".



و قال السفير لياو لي تشيانغ إن الطفلتين المصريتين عملتا بشكل متقن فيديو المسابقة ، وقدمتا بحماس فن قص الورق الصيني والفوانيس والأزياء والحرف اليدوية وغيرها من المهارات التقليدية وفنون التراث الثقافي غير المادي ، وأعربتا عن حبهما للثقافة والفنون الصينية من خلال ابتكار ورؤية منفتحة ، وأعمالهما برزت من بين الأعمال المتميزة لـ 457 شابا من 41 دولة.

وتابع سفير الصين بالقاهرة إنه في السنوات الأخيرة ، ازدهرت التبادلات الثقافية بين الصين ومصر ، وتم اثراء التبادل الثقافي بشكل مستمر. وقد شارك عدد لا يحصى من الشباب الذين يحبون الثقافات الصينية والمصرية بنشاط في التبادلات الثقافية بين البلدين ، مما يدل بشكل كامل على أن مستقبل التبادلات الودية والتعاون بين الصين ومصر سيتطور بالتأكيد أكثر فأكثر.

قال لياو لي تشيانغ للشابتين أتمنى أن تستمرا في استكشاف الصين وتجربة العالم والتعلم المتبادل والاستفادة من وجهات النظر المشتركة ، والمشاركة بنشاط في رسم مخطط كبير للصداقة الوثيقة والتنمية المشتركة بين الشعبين الصيني والمصري عندما يكبرون.

شكر لياو لي تشيانغ المركز القومى لثقافه الطفل التابع لوزارة الثقافة المصرية وإدارة الموهوبين التابع لمديريه التعليم لدعمه القوي لاختيار الطفلتين للمشاركة في فعالية "سفراء الثقافة الصغار".

وأعربت الفتاتان المصريتان عن سعادتهما الكبيرة بالفوز بالجائزة في فعالية "سفراء الثقافة الصغار" ، وقالتا أنهما ستسعيان جاهدتين للعب دور "الرسول الثقافي" و"جسر الصداقة" في المستقبل لإظهار وتعزيز القوة الناعمة لمصر، وتقديم مساهماتهما الخاصة في تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين شباب البلدين وتعميق التفاهم والصداقة.