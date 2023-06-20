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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي دعم القاهرة الكامل للسودان

صدى البلد

  أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم / الثلاثاء / تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر كانت، وستظل دائما،سندا وعونا للسودان، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين ومؤكدا دعم القاهرة الكامل للسودان وتماسك دولته، ووحدة وسلامة أراضيه.


وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان " السيسي: وقف الاقتتال أولوية لبدء حوار سوداني" قالت الصحيفة أنه و بالتزامن مع دخول هدنة تمتد لـ 72 ساعة بين طرفَي الصراع في السودان، تم التوصل لها بوساطة أميركية - سعودية، حيز التنفيذ أمس، حيث شدد الرئيس السيسي على أهميه وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل، لبدء عملية الحوار السلمي، هي الأولوية التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها.


وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، قال خلال استقباله نائب مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن مصر تبذل أقصى الجهود لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي. 


وذكرت صحيفة الراي الكويتية تحت عنوان " السيسي: تواجهنا والاتحاد الأوروبي تحديات على ضفتي... المتوسط" أن الرئاسة قالت في بيان لها ، أن الرئيس السيسي استعرض مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في القاهرة، أمس، مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين الجانبين .


وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، «سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول، أو في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي البحر المتوسط» .


وفي صحيفة الأنباء وتحت عنوان " السيسي يوجه بإستمرار النهوض بقطاع التعليم العالي " قالت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار الجهد المكثف للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعات والمعاهد المصرية، مؤكدا أن قضية التعليم تحظى باهتمام بالغ من الدولة وتعتبرها أولوية قصوى لبناء الإنسان المصري وإعداده علميا وفقا للمعايير العالمية ذات الصلة.
 

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