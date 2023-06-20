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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

زلزال
زلزال

أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة  كيبولاوان باتو قرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء.

وأوضح مركز الزلازل أن مركز الزلزال كان على بعد 194 كم (120 ميل) غرب بادانج في إندونيسيا وعلى عمق 37 كم، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مركز الزلازل الأوروبي إن زلزالا بلغت قوته 5.6 ضرب إندونيسيا .

وكان الزلزال على عمق 40 كم (24.85 ميل).

والزلازل شائعة في إندونيسيا، التي تقع في منطقة يطلق عليها "حلقة النار" نتيجة النشاط التكتوني في المحيط الهادئ.

وشهدت البلاد تاريخا من حدوث الزلازل المدمرة وأمواج تسونامي، من بينها زلزال سولاويزي عام 2018 الذي راح ضحيته ما يزيد على ألفي شخص.

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