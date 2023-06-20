عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبدالفتاح الجبالى: نبحث كيف يؤثر خفض حجم الاستثمار المالي على الإنفاق العام

عبد الفتاح الجبالي
عبد الفتاح الجبالي

قالت مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة الدكتورة هبة واصل إننا نريد الاتحاد على هدف واحد، فجلسة اليوم تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، فنحن نستهدف الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الحوار الوطني يهدف للوقوف على القضايا التي تهم المصريين، مستعرضة الضوابط العامة للجلسة.

وبدوره، قال عبدالفتاح الجبالي مقرر عام المحور الاقتصادي، إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التي تقع خارجها، فالموضوع لم يكن اقتصاديا فقط ولكنه سياسي، لافتا إلى أن الفكرة الرئيسية هي معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطي الإنفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين.

وأضاف أننا سنناقش أيضا إلى أي مدى سيؤثر خفض حجم الاستثمار المالي على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، فالهدف هو تحصين الخدمة وتحسين وصولها، كما سنناقش كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات الأمر الذي يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.

وتابع الجبالي أنه يجب الأخذ في الاعتبار معرفة إلى أي مدى يمكن إيجاد حيز مالي للدولة، الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة المسائل المالية، لافتا إلى أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذي يعني أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

أجازة العيد وثورة 30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشيكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يتفاوض مع مهاجم عربي سوبر

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

400 جنيه في يوم| أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد ضم بنزيما.. اتحاد جدة مهدد بالحرمان من القيد

البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز.. اليوم هو الأخير لتفادي ذلك| تفاصيل

طوارئ بلجان السياحة في المنافذ والمطارات المصرية والسعودية والأردن استعدادا لسفر الحجاج

الأمم المتحدة: نصف مليون فروا من السودان إلى دول أخرى

ممثل لجنة الموازنة بالنواب توصي بزيادة الحصيلة الضريبية لـ20% من الناتج المحلي

برلمانية: عجز الموازنة والسياسات الصناعية قضايا تهم المواطن وتؤثر على حياته|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم البطاقة.. ابتكار وشم إلكتروني يجري اختبارين منقذين لـ القلب

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشيكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ