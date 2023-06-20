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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"أفريكسم بنك" يقدم 4 مليارات دولار لمؤسسات وشركات مصرية خلال 2023

صدى البلد

قال حافظ بن عافية رئيس علاقات العملاء لدول شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك" إن حجم التمويلات المقدمة لمصر سنويا قفز إلى 4 مليارات دولار بالتعاون مع بنوك وشركات مصرية.


وأوضح -في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك في أكرا - إن حجم هذه التمويلات الضخمة المقدمة لمصر يأتي باعتبارها أكثر المساهمين في رأسمال البنك بنسبة 26%.


وأضاف حافظ بن عافية أن البنك ضخ لمصر تمويلات جديدة بنحو 450 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، كما جدد تسهيلات ائتمانية لأربعة بنوك بنحو مليار دولار قبل أيام.


وذكر أن هذه التمويلات التي تمت الموافقة عليها تأتي ضمن تمويلات سنوية كبرى يخصصها البنك لمصر لدعم قطاعات مختلفة منها الكهرباء والبترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والبنية التحتية باعتبار مصر هي المساهم الأكبر في رأسمال البنك.


وافتتح البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" اجتماعاته السنوية الثلاثين لعام 2023 في ١٨ يونيو الجاري في أكرا عاصمة غانا، والتي تستمر حتى ٢١ يونيو الجاري، بحضور وزير المالية محمد معيط، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من الوزراء المصريين والأفارقة والكاريبيين ومؤسسات التمويل الدولية والأفريقية.
 

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