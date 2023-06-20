التعليم تنفي تعديل جدول الثانوية العامة 2023 بعد مد إجازة عيد الأضحى

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بسبب قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023 لـ 3 يوليو بقرار من رئيس الوزراء .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، لا نية لـ تعديل تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بسبب قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023 لـ 3 يوليو بقرار من رئيس الوزراء .

وأضاف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مجلس الوزراء أكد في بيان رسمي ، على استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، خلال إجازة عيد الأضحى 2023 ، وبناءا عليه لا حاجة لـ تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بسبب قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023 لـ 3 يوليو بقرار من رئيس الوزراء

التعليم : لا نية لتأجيل امتحان 2 يوليو لطلاب الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى

وأشار المصدر المسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ستكون إجازة عيد الأضحى 2023 للطلاب من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 فقط لا غير

وشدد المصدر ، على أنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 المقررة للطلاب في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سوف يعود الطلاب من جديد لإستكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 من الأحد 2 يوليو 2023 دون أي تغيير او تأجيل أو تعديل

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 يوم الأحد 2 يوليو 2023 بعد العودة من إجازة عيد الأضحى 2023 المحددة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية ، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية .

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023.

حيث قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون إجازة عيد الأضحى 2023 من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 ، مشيرا إلى أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك و ذكري ثورة يونيو .