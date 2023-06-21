عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يستكمل عقد جلساته العامة ..اليوم

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على مجموع مواد إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويناقش المجلس اليوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

 

حنفى جبالى مجلس النواب الحكومة وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

مفاجأة.. الأهلي يرغب في ضم نجم الزمالك

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

ترشيحاتنا

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مقتل 6 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط| تفاصيل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه أعتدى عليها لنصف ساعة

مصر والهند.. مشروع عملاق يجمع البلدين يجذب مليارات الدولارات |إيه الحكاية

أخبار السيارات|سعر بوجاتي شينتوديتشي الخارقة.. تفاصيل 5 عربيات جديدة موديل 2023

تحويل منطقة الطابية التاريخية بأسوان لمقصد سياحي على الطراز الإسلامي |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ